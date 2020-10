Nuovo furto con la tecnica dell'abbraccio

Le si è avvicinata fingendo di conoscerla e, con una scusa, le ha chiesto delle informazioni. In realtà voleva solo derubarla. È successo ieri, a Porpetto. Vittima un'anziana donna che stava camminando per strada. È finita nel mirino di una malvivente, una giovane donna che, con artifizi e raggiri, è riuscita abilmente a sfilare una collana d'oro che portava al collo. La tecnica usata è quella ormai nota dell'abbraccio.

La pensionata non si è accorta immediatamente del furto. Ha visto allontanarsi la giovane e, solo in un secondo momento, ha realizzato quanto accaduto. Ormai era troppo tardi: la ladra si era defilata, facendo perdere le sue tracce. Per la vittima non è rimasto altro da fare se non rivolgersi ai Carabinieri e denunciare il furto. Adesso i militari dell'Arma indagano per identificare la giovane ladra.