Nuovo incendio nel Cpr di Gradisca

Allarme per un principio d'incendio questa notte, intorno all'una, al Centro per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo. Dopo l'allarme, sono stati allertati i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, pronti a raggiungere al Cpr. I pompieri poi non sono entrati in azione poiché il rogo è stato domato da personale interno alla struttura. Le cause sono in corso di accertamento.