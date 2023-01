Nuovo incendio nel territorio di Monfalcone

Dopo gli incendi di ieri, di probabile origine dolosa, nuove fiamme nel Monfalconese. Anche questa sera, su richiesta dei Vigili del Fuoco, due squadre dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Ronchi dei Legionari sono scese in campo con un fuoristrada anticendio boschivo e un'autobotte, inizialmente per eseguire un monitoraggio del territorio dopo i roghi di ieri.

In quei frangenti, alcuni passanti hanno segnalato un piccolo rogo nei pressi di Salita Mocenigo. Le fiamme sono state domate in breve tempo grazie alla presenza sul territorio delle due squadre che, poi, hanno ripreso la loro attività di controllo, prima di fare rientro in sede.

Sono intervenuti per i rilievi del caso i Carabinieri, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.