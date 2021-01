Nuovo lutto nella chiesa udinese, morto monsignor Tomini

Un’altra perdita tra i sacerdoti friulani a causa del Covid. È mancato ieri a Vicenza, monsignor Giuseppe Tomini. Originario di Turrida di Sedegliano, aveva 88 anni ed era stato segretario dell'Arcivescovo monsignor Giuseppe Zaffonato.

Ordinato nel 1957, aveva prestato servizio come vicario nella parrocchia del Carmine a Udine e, per un anno, come educatore all’Istituto Tomadini (1958-1959). Poi l’incarico di segretario dell’allora Arcivescovo e, nel 1972 il trasferimento con questi a Vicenza, dove ha continuato a prestare servizio in vari istituti della Diocesi e dove ha chiesto di essere tumulato. Negli ultimi tempi risiedeva nella locale casa di riposo del clero. I funerali saranno celebrati venerdì 15 a Vicenza.