Nuovo park a Pordenone, ma il centro perde 122 posti

Alla fine dei lavori, in centro a Pordenone ci saranno 122 posti auto a pagamento in meno. Ma potevano anche essere di più: in arrivo c’è un nuovo parcheggio in viale Dante, che limiterà la scomparsa delle strisce blu. Sono questi i numeri del Piano di riduzione dei parcheggi del Comune che accompagna la serie di cantieri riguardanti la riqualificazione della città sul Noncello entro il ring.

“Abbiamo un bacino - spiega l’assessore all’Urbanistica e Viabilità, Cristina Amirante - di 3.200 posti a pagamento, 1.600 in struttura (per i quali la tariffa è di 40 centesimi l’ora, tranne al Verdi dove si raggiungono gli 1,40 euro) e altrettanti su strada (la tariffa va dagli 80 centesimi agli 1,40 euro). Di questi ultimi, 402 posti a raso, uno su quattro, sono oggetto di revisione grazie ai cantieri che stanno per essere avviati, per una diminuzione di 161 unità. Di fatto, però, ne saranno tolti 122, meno di uno su dieci”.

A compensare la perdita sarà la realizzazione di un nuovo park in via Dante. “Con questo intervento - continua Amirante - sposteremo parte dei parcheggi attuali in una zona prossima al centro e accessibile direttamente dal ring. Si tratta di 39 posti creati ex novo, 32 su via Dante e 9 in via Fratelli Bandiera. Al posto dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco, dove si sono verificati piccoli crolli, sarà realizzato un parcheggio leggermente sopraelevato per compensare le quote diverse delle due strade. Il costo dell’intervento sarà di 250mila euro”.

Due gli aspetti positivi dell’adozione di tale progetto: gli utenti potranno raggiungere piazza XX settembre in 3 minuti a piedi e la struttura potrà essere sviluppata. “Si tratta - specifica l’assessore - di una soluzione modulare che potrà essere sviluppata in altezza. Sarà possibile posizionare altri piani sopra il primo fino a raggiungere un massimo di posteggi attorno al centinaio, tre volte quelli che saranno effettivamente realizzati”.



Quartiere san Gregorio, in via Vesalio 39 stalli a servizio della scuola

Sarà un saldo positivo quello del progetto che sarà realizzato in via Vesalio: più 39 posti auto, soprattutto al servizio della scuola media ‘Drusin’. “Il progetto - afferma l’assessore Cristina Amirante - nasce da incontri pubblici nel quartiere, cresciuto con un’espansione edilizia con pochi marciapiedi, posti auto e aree verdi. Al mattino, nelle ore di entrata e uscita dalla scuola, c’è la ressa per il posto macchina. Dopo la realizzazione del posteggio a pagamento nell’area di proprietà del Policlinico, è sorta la necessità di dare spazio all’istituto scolastico”.

In via Vesalio e in via del Zoccolo è difficile arrivare e andare via - anche e soprattutto per gli scuolabus - quando si portano i ragazzi e non ci sono parcheggi. Senza contare che via del Zoccolo è senza marciapiedi ed è impraticabile per i piccoli che vanno a scuola camminando o in bicicletta. “Il parcheggio sarà realizzato - spiega Amirante - lateralmente alla scuola e in continutà con essa (ci sarà un ingresso dedicato), in un’area privata sottoposta a esproprio. I posti auto saranno 39, più due per gli scuolabus. In via del Zoccolo, il cui tratto finale sarà interdetto al trafficio negli orari interessati, saranno infine creati tre posti a servizio delle persone disabili”.

Il posti avranno una pavimentazione drenante e tra le due file centrali di stalli saranno piantati alcuni alberi e sarà installata un’illuminazione a led. Inoltre, tra il parcheggio e il verde dell’istituto scolastico sarà realizzato un muro che potrà, dal lato della scuola, essere dipinto e attrezzato con panchine.

“Infine - conclude l’assessore - stiamo studiando una circolazione a senso unico nel rettangolo compreso tra via Vesalio, via del Zoccolo e via Gemelli. In questo modo, in via del Zoccolo sarà possibile ricavare un percorso pensato per chi va a scuola a piedi o in bicicletta”.