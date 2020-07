Nuovo rintraccio di migranti all'alba in Friuli

Nuovi rintracci di migranti questa mattina lungo la strada regionale 56, a Buttrio, in parte sulla viabilità ordinaria a Pradamano, e nella zona di Paparotti a Udine. Sono stati notati camminare a bordo strada già dalle 6.30 dagli automobilisti in transito che hanno chiamato Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Si tratta di una sessantina di cittadini stranieri, tutti provenienti dalla rotta balcanica.

Sono in corso le operazioni di identificazione. L'ex caserma Cavarzerani di Udine non può essere luogo di destinazione per accogliere questi cittadini stranieri poiché, in questo momento, la struttura è in isolamento per quarantena.

I migranti rintracciati nella giornata di ieri, infatti, (38 in tutto) sono stati trasportati in parte alla Caserma Meloni di Tarvisio e in parte in un'ala del seminario arcivescovile di Castellerio, a Pagnacco; in quest'ultima struttura, sono state allestite delle tende per il triage e la quarantena.