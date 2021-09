Nuovo rintraccio di migranti in Fvg

Una cinquantina di migranti sono stati rintracciati questa mattina dalla Polizia di Stato nella zona di Trieste, al confine con la Slovenia. Sono in corso le operazioni di identificazione.

Nella serata di ieri, poi, a Udine, in via Cividale, i Carabinieri della Stazione di Feletto Umberto, hanno rintracciato un cittadino di nazionalità pakistana, di 27 anni, in buone condizioni di salute, irregolare sul territorio nazionale. Ha chiesto asilo. È stato accolto all'ex Caserma Cavarzerani, avviato a triage e quarantena fiduciaria.