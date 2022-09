Non si ferma l’afflusso di migranti in regione lungo la rotta balcanica. Questa mattina, in via Flavia, in pieno centro, a Trieste, la Polizia di Stato ha rintracciato 66 persone di varia nazionalità, tra le quali anche alcuni minori, presumibilmente appena entrati in Italia.

Si tratta di cittadini di Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh e Iraq. Tutti sono stati condotti al commissariato di Fernetti per le procedure d'identificazione.