La Polizia Locale di Udine ha denunciato, per il reato di occupazione abusiva d’immobile, una 35enne straniera che si era insediata, per viverci in maniera stabile, all'interno di una palazzina abbandonata nella zona di piazzale Cella.

Nell'ambito del controllo, effettuato dagli agenti con l'ausilio di un’unità cinofila e che si è esteso anche agli edifici adiacenti, è stata scoperta anche una modica quantità di stupefacente, sequestrata.