Occupano abusivamente un'abitazione, denunciate quattro persone

Occupazioni abusive: secondo blitz della Polizia Locale di Pordenone Cordenons. In tre giorni quattro denunce. Continuano, infatti, i controlli della Polizia Locale, controlli finalizzati al contrasto delle occupazioni abusive e del degrado urbano.

All’alba di questa mattina, di sabato 27 giugno 2020, è scattato il blitz della Polizia Locale di Pordenone Cordenons, per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive. Quattro pattuglie dell’Unità Infortunistica ed Emergenza Stradale sono entrate in una casa sfitta in una laterale di viale Venezia, nelle vicinanze della Caserma dei Vigili del Fuoco.

Qui era stato segnalato, dagli eredi della signora proprietaria della casa, che l’alloggio era stato occupato da persone estranee. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato le stanze occupate da quattro persone che si erano insediate e avevano allestito un vero e proprio luogo di soggiorno. In una stanza sono stati rinvenuti importanti quantità di rifiuti ammucchiati.