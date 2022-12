Occupazioni e danneggiamenti, scatta l'arresto

Aveva occupato abusivamente uno stabile. A tradirlo, oltre alla porta d'ingresso sfondata, anche i vasi di fiori alle finestre murate. Era così scattata una denuncia per danneggiamento e l’intimazione del Prefetto di Bolzano a lasciare il territorio nazionale.

Ma l'uomo aveva continuato a lungo a ignorare il provvedimento: per questo era stato denunciato dieci volte nell’arco di dieci mesi. Alla fine aveva deciso di allontanarsi, trascurando le sue vicende giudiziarie.

Allo scadere dei dieci anni, decide di rientrare in Italia e, a seguito del controllo della pattuglia dei Carabinieri di Barcola, scopre che il suo debito con la Giustizia non si è ancora estinto. L’uomo, un 50enne rumeno, è ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare due anni e un mese di reclusione per inosservanza al provvedimento di lasciare il Paese e di non fare reingresso per 10 anni emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2002. Così la pattuglia dei Carabinieri di Barcola lo arresta e lo conduce al Coroneo.