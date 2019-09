Odore di gas, chiusa la strada regionale 352

Forte odore di gas metano sulla regionale 352 all'altezza di Strassoldo di Cervignano, dalla cabina di distribuzione che sorge sulla sinistra, in direzione Palmanova, prima dell'ultima rotonda.

La strada è stata chiusa per precauzione (intorno alle 18.15) e riaperta mezzora più tardi. A segnalare la problematica sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiamato, numerosi, i Vigili del Fuoco, perchè sentivano un forte odore. La squadra di Cervignano è giunta sul posto per delle verifiche. Due le ipotesi: una fuga di gas o una dispersone di odorizzante, una sostanza che viene aggiunta al metano per facilitare la sua percezione olfattiva in caso di perdite.

Il metano, infatti, è un gas che non ha odore e, quindi, una perdita non è rilevabile immediatamente senza odorizzante. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del gas oltre al personale Aussa Multiservizi che gestisce la cabina "di trasformazione".