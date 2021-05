Odori molesti a Pasiano di Pordenone

L’amministrazione comunale di Pasiano di Pordenone, in collaborazione con Arpa Fvg – l’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, verificata la persistenza da qualche tempo di odori molesti sul territorio, in particolare tra il capoluogo e la frazione di Cecchini, ha avviato una campagna di monitoraggio e di ricerca delle fonti emissive anche mediante raccolta delle segnalazioni pervenute dai cittadini. L’Ufficio Ambiente del Comune di Pasiano ha portato a conoscenza della situazione anche la direzione dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.



“Grazie alla sinergia tra Ufficio Ambiente del Comune e Arpa Fvg siamo giunti a risultati incoraggianti che, quanto meno, hanno portato ad individuare delle probabili fonti emissive e ad una progressiva riduzione del fenomeno - affermano il sindaco Edi Piccinin e l’assessore all’Ambiente e difesa del suolo Marta Amadio -. L’amministrazione vuole rassicurare i cittadini del fatto che la situazione viene monitorata continuamente, anche grazie alla collaborazione degli operatori delle realtà produttive insediate nel territorio di Pasiano”.



Negli scorsi mesi, infatti, Arpa Fvg aveva avuto un confronto con una decina di stabilimenti della zona industriale che, in via collaborativa, avevano fornito ulteriori informazioni ed elementi di approfondimento.“Anche se ultimamente, purtroppo, le strategie messe in atto hanno avuto risultati alterni stiamo valutando nuove soluzioni da intraprendere nei prossimi giorni. Chiediamo che i cittadini vengano rassicurati dagli enti preposti, incaricati allo svolgimento di queste analisi che speriamo individuino la causa degli odori, sulla natura di queste sostanze percepite e respirate nell’aria, se irritanti, pericolose, tossiche o nocive. I cittadini hanno bisogno di essere tranquillizzati in merito alla salubrità dell’ambiente in cui vivono” ha osservato Amadio.Recentemente, per fronteggiare queste criticità e rendere ancor più fattiva la partecipazione della cittadinanza, Arpa Fvg ha messo a disposizione una pagina web attraverso la quale è possibile inviare puntuali segnalazioni dal territorio. Queste possono essere effettuate collegandosi al sitoe inserendo la problematica nel campo “".L’amministrazione continuerà a seguire l’evolversi della situazione e, nei limiti delle proprie competenze, si adopererà per cercare di eliminare definitivamente il problema con tutti i mezzi a sua disposizione.