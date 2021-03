Officina elettrica nel mirino dell'Agenzia delle Dogane

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Udine, a seguito di verifiche effettuate da un operatore che esercita l’attività di noleggio di gruppi elettrogeni, hanno scoperto centinaia di locazioni a soggetti che hanno omesso di denunciare l’attività di officina elettrica, così come previsto dal Testo Unico Accise.

L’art. 53, comma 4, infatti, prevede l’obbligo, per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, di denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio competente per territorio.

L’attività di intelligence svolta dal Reparto Antifrode dell’Agenzia di Udine ha permesso di accertare un’evasione di accisa per diverse decine di migliaia di euro, oltre alla

contestazione delle relative violazioni per omessa denuncia di officina elettrica.