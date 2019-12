Offriva un caffè e poi svaligiava casa: arrestato

Nei giorni scorsi, gli uomini della Squadra Volante del Commissariato di Muggia hanno arrestato un 40enne pluri-pregiudicato della zona, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Trieste. L'uomo aveva commesso una serie di colpi in alcune villette della periferia di Muggia, riuscendo a trafugare beni d'ingente valore, mettendo a segno i furti anche quando i proprietari erano in casa. A suo carico, poi, anche un indebito utilizzo della carta di credito di proprietà di un muggesano.

L’indagine era iniziata a novembre, in seguito a numerose denunce di furto in abitazione. Diverse vittime avevano notato nei paraggi l'uomo, conosciuto dalla comunità per le sue malefatte. Il 40enne approfittava per lo più di anziani e persone fragili, riuscendo a entrare in sintonia attraverso lunghe chiacchierate o un caffè al bar. Mentre socializzava, in realtà stava studiando le loro abitudini e individuando il momento giusto per entrare in azione.

Dagli indizi raccolti è emersa, tra l’altro, l’abilità dell’uomo nello spostarsi velocemente in territorio sloveno, in particolare nelle zone a ridosso del confine, per garantirsi l’impunità a seguito dei reati commessi.