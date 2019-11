Oggi l'ultimo saluto a Daniele Burelli

Ultimo abbraccio a Daniele Burelli, il sedicenne morto in un incidente automobilistico sabato notte. Nella chiesa di Battaglia di Fagagna, la cerimonia di addio a Daniele, un ragazzo vispo e molto amato, non soltanto dalla sua famiglia, come dimostra la grande partecipazione degli amici e dei compaesani.



Durante la cerimonia si sono alternati i ricordi dei compagni del Bearzi, dove era iscritto come il fratello minore, e di chi l'ha conosciuto. Gli amici e la famiglia hanno voluto ricordare Daniele anche attraverso la sua passione per i motori, con quel Garelli che, assieme al padre, Daniele stava riparando in attesa di prendere il patentino.



Il giovane aveva preso l'Opel della mamma, mentre i genitori dormivano, per uscire con altri sette amici. Quando, tutti stipati nella vettura guidata dalla giovane vittima, sono partiti per tornare a casa, a Battaglia di Fagagna, lo schianto contro un palo dell'illuminazione tra Rodeano di Rive d'Arcano e Villanova di San Daniele. Daniele è morto all'istante. Solo lievi ferite per gli altri sette amici, tutti minorenni.