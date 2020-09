Ok ai lavori di sistemazione della passerella sulla roggia a Cavalicco

Alcuni giorni fa è stato rilevato un dissesto del tavolame di calpestio della passerella posta sulla roggia a Cavalicco, nella zona dell'area Binutti. Il sopralluogo eseguito dagli uffici tecnici del comune ha evidenziato una situazione ben più grave di quella apparente: l'orditura sottostante è risultata seriamente compromessa da diffuse marcescenze, rendendo il manufatto non sicuro e perciò inutilizzabile.



“Abbiamo deciso di intervenire immediatamente, nonostante la spesa per il ripristino non fosse in alcun modo prevista - commenta l’Assessore Morandini - vista la collocazione e soprattutto l'utilizzo che numerose famiglie fanno di quella passerella per accedere alle scuole.”



L'intervento, condizioni meteo permettendo, inizierà nei prossimi giorni e avrà una durata di circa due settimane con un costo per l'amministrazione di € 14.000; questo permetterà di rinnovare radicalmente la struttura e di renderla nuovamente sicura per i prossimi anni.



“Purtroppo questi imprevisti - continua Morandini - unitamente a risorse risicate, rendono sempre più difficile e complicato pianificare in maniera affidabile gli interventi e soprattutto riuscire a rispettare le tempistiche ipotizzate. Faremo quanto possibile per garantire la ripresa del passaggio in completa sicurezza, soprattutto per venire incontro alle esigenze delle famiglie che accompagnano i figli alla scuola dell’Infanzia e alla Primaria."