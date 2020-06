Ok al progetto della nuova palestra a Ligugnana

Via libera della Giunta comunale al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di una nuova palestra a Ligugnana, a San Vito al Tagliamento. L’opera pubblica,inserita nel piano comunale 2020 che ammonta complessivamente a quasi 10 milioni di euro, risponde a una precisa esigenza del mondo sportivo. In particolare, un’associazione legata al settore ginnico che conta un elevato numero di praticanti ma che deve allenarsi in uno spazio di dimensioni non idonee, nel centro storico di San Vito. Nonostante le difficoltà logistiche, i risultati sportivi sono notevoli, tanto da avere indotto l’Amministrazione comunale ad intraprendere le procedure per la costruzione di uno spazio idoneo e dedicato.



Dopo aver verificato quale spazio migliore potesse essere utilizzato e reperiti i fondi, è stata individuata l’ubicazione della nuova palestra e cioè in prossimità del Palazzetto dello Sport esistente,a Ligugnana, per sfruttare il collegamento con l’ampio campo di gioco dello stesso, dotato di tribune più che abbondanti. In questo modo si permetterà di limitare la superficie della nuova palestra ai soli spazi di allenamento degli atleti, utilizzando,invece, il Palazzetto per gli eventi agonistici.



Per quanto riguarda gli spogliatoi, il Palazzetto dello sport dispone di numerosi locali per questo uso. La loro localizzazione, tuttavia, sul lato opposto dell’edificio rispetto alla nuova palestra, obbliga gli atleti della ginnastica ad attraversare il campo di gioco del Palazzetto per raggiungere il loro ambito. Se questo è comunque sostenibile, perché non ci sarà mai contemporaneità di utilizzo delle due strutture, in fase progettuale si è previsto di edificare da subito la nuova palestra, edi prevedere intanto sulla carta un futuro ampliamento, da attuarsi una volta individuati nuovi fondi, per ospitare due spogliatoi per gli atleti, quelli per gli allenatori, un deposito, un ufficio, una sala riunioni per le associazioni.Parlando delle tipologie di costruzione e di dotazione impiantistica, è stata scelta la soluzione con struttura interamente prefabbricata per la palestra e cosiddetta in opera per il fabbricato di collegamento con il palazzetto. Il riscaldamento sarà a pavimento con pompa di calore. La nuova palestra avrà una superficie lorda di oltre 1.300 mq e sarà formata oltre che dalla palestra principale anche dall’atrio di accesso, servizi igienici, un ufficio, un locale ad uso attaccapanni e un vano tecnico. La palestra principale avrà una dimensione netta interna di 42 x 25 metri. Il pavimento sarà in PVC.L’illuminazione naturale sarà assicurata da finestre posizionate sulle pareti a sud (poste in alto e quindi non vi sarà visibilità sul vicino palazzetto) e a nord e quelle più alte saranno motorizzate così da poter essere aperte con un semplice click. L’impianto di riscaldamento sarà a pavimento sia nel locale della palestra principale che negli altri locali. Alla fine dei lavori, la struttura sarà collegata al Palazzetto dello sport, ma sarà indipendente.Un'opera tanto attesa che ora entra nel vivo dopo il via libera al progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale. Nei prossimi giorni partiranno le procedure di assegnazione dell’intervento, mentre il cantiere partirà dopo l’estate, tra i mesi di settembre e ottobre. Previsto il termine di 150 giorni per terminare il cantiere. L’importo complessivo è di un milione 800 mila euro: un milione di euro è finanziato dall’Amministrazione comunale con fondi propri, il resto dalla Regione FVG. L'obiettivo è di inaugurare l’opera prima della fine del mandato, ovvero primavera 2021. In cime alla lista delle realtà sportive del territorio che potranno usufruire della nuova palestra c’è la Ginnastica Sanvitese, una realtà da oltre 400 iscritti che attualmente svolge la propria attività all’ex cinema Italia.Il Sindaco Antonio Di Bisceglie e l’Assessore allo Sport Carlo Candido all’unisono rilevano “lo sforzo fatto dall’Amministrazione comunale per offrire alla comunità una nuova struttura moderna e accessibile, rispondente alle esigenze di tante ragazze, ragazzi e famiglie del territorio”.