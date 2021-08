Oltre 150 migranti fermati tra Udine e Trieste

Tre migranti, tutti pakistani, maggiorenni, sono stati rintracciati dai Carabinieri ieri sera, a Udine, vicino all'ex Caserma Cavarzerani. Senza documenti, in buone condizioni di salute, hanno chiesto asilo e sono stati accolti nell'hub di via Cividale, per triage e quarantena fiduciaria.

Ieri pomeriggio, invece, al confine con la Slovenia, in territorio giuliano, il personale della Polizia di Frontiera e la Polmare di Trieste hanno rintracciato oltre 150 migranti, tutti provenienti dalla rotta balcanica, nell'area compresa tra la zona del centro commerciale Montedoro e il comune di San Dorligo della Valle. Secondo quanto è stato reso noto si tratta prevalentemente di persone provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh.