Oltre 900 persone controllate a Udine: 32 denunce per violazione del Dcpm

Dal 9 al 17 marzo, a Udine, sono state controllate dalla Polizia locale 914 persone: 32 di queste sono state denunciate per inosservanza dell'ordinanza ministeriale legata all'emergenza sanitaria del Coronavirus e una è per falsa dichiarazione. Tre, invece, le persone denunciate per altri reati, una delle quali è stata arrestata.



I controlli sono stati estesi anche agli esercizi commerciali controllati all’interno del territorio comunale. Su 450 controlli sono tre i titolari di negozi denunciati ex art. 650 C.P. e tre quelli sanzionati amministrativamente.



“L’impegno messo in campo dagli agenti della Polizia Locale è di fondamentale importanza, in queste giornate, per il contenimento della diffusione del coronavirus - commenta l’Assessore alla sicurezza Alessandro Ciani -. Seguire attentamente le direttive del governo è infatti non solo un modo per superare al più presto questa situazione che ha modificato le nostre abitudini e che chiama in causa il senso di responsabilità di ognuno, ma anche una forma di rispetto per chi, pattugliando le strade e i luoghi pubblici, si espone in prima persona al rischio di contagio da parte di chi crede di poter fare il furbo uscendo di casa senza un valido motivo”.