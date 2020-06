Oltre cento persone nel bar, arrivano i Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo e della Stazione di Tolmezzo hanno controllato, nella notte tra venerdì e sabato, intorno a mezzanotte, un locale del centro carnico dove c'erano numerose persone. I clienti erano circa un centinaio. Non sono state rispettate le distanze di sicurezza previste per il contenimento della pandemia da Covid-19 e non tutti gli utenti indossavano la mascherina laddove necessario.

I Carabinieri hanno così chiuso il locale per cinque giorni. Lo stop potrà essere esteso dal Prefetto di Udine, se lo riterrà necessario.