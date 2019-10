Oltre duemila imbarcazioni alla 51ma edizione della Barcolana

Saranno oltre duemila, domani mattina, le imbarcazioni che parteciperanno alla 51.a edizione della Barcolana, la regata - presented by Generali - che porta in mare tutto il popolo della vela. Dall’Australia all’Inghilterra, passando per Stati Uniti, Corea, Ucraina e Cina, dai temi ambientali a quelli sociali, dalla pura passione per il mare e la voglia di esserci fino ai grandi campioni - tra cui quest’anno, per la prima volta molte donne, come la velista oceanica inglese Dee Caffari, l’americana Sally Barkow, la cinese Vicky Song - Barcolana51 è pronta a partire. Domani mattina alle 10.30, con previsioni di poco vento, circa duemila imbarcazioni, per un totale di oltre 15mila velisti, scenderanno in mare tutti assieme nel Golfo di Trieste, lungo la stessa linea di partenza, della lunghezza record di due miglia nautiche: dal Faro della Vittoria al Castello di Miramare, i due simboli della città, protagonisti della regata più grande del mondo. “Siamo orgogliosi di Trieste e della nostra Barcolana - ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - il nostro compito è quello di organizzare un evento aperto, in grado di trasmettere la passione per il mare e promuovere Trieste e il Friuli Venezia Giulia: i velisti, gli equipaggi, il pubblico, Trieste tutta è con noi in questa grande festa di mare che sa parlare di tutela dell’ambiente, di rispetto del mare, di sport e tradizione. Una grande festa che si rinnova, e che quest’anno ha innovato tanto”.



I CANDIDATI ALLA VITTORIA … E PER L’ULTIMO POSTO - Tre i candidati alla vittoria: il team defender, il Fast and Furio Sailing Team, che vede protagonisti Furio e Gabriele Benussi, Lorenzo Bressani, Alberto Bolzan, Stefano Spangaro, velisti “made in Trieste” ma noti in tutto il mondo: è il “dream team” protagonista della vittoria nel 2018, che partecipa a bordo del cento piedi Arca Fondi SGR Wild Thing, la barca che nominalmente aveva vinto l’edizione 2005 della Barcolana, completamente modificata, ora lunga 100 piedi che è all’inizio di un programma quadriennale. Diretto concorrente è Tempus Fugit Portopiccolo: approdato in Barcolana per la prima volta lo scorso anno, con soli quattro giorni di allenamento e poche vele, è pronto e determinato alla rivincita: di proprietà dell’australiano Ludde Ingvall, lo scafo vedrà a bordo il Tempus Fugit Sailing Team con lo sloveno Mitja Kosmina al timone, Andrea Visintini, Andrea Casale, Enrico Zennaro, Antonio Masoli, Marco Furlan, pronti quindi a tentare il colpaccio un anno dopo. Vere outsider in Barcolana51 le donne di Golfo di Trieste, equipaggio femminile capitanato da Francesca Clapcich con l’americana Sally Barkow al timone, Giulia Conti alla tattica e altre 18 veliste provenienti da sette nazioni e tre continenti: nel loro palmares contano anche otto titoli mondiali, otto Europei e nove nazionali, sette partecipazioni alla Volvo Ocean Race e sei titoli mondiali di Match Race.

Gareggeranno con lo scafo da 90 piedi che vinse nel 2003 e 2004, e che in condizioni di pochissimo vento, come quelle previste domani, potrebbe davvero fare la differenza nonostante abbia dimensioni inferiori rispetto a quello degli altri candidati. Ma Barcolana non è solo corsa per la vittoria, è anche celebrazione della partecipazione popolare: quest’anno la Società Velica di Barcola e Grignano ha infatti simbolicamente istituito la Coppa per l’Ultimo (che non ha ancora un nome ufficiale, che deriverà da una sorta di “referendum” sui social che sta mobilitando migliaia di appassionati) per dare valore alla partecipazione e al ruolo centrale dei duemila armatori che compongono il vero spirito dell’evento. La coppa dell’ultimo è esposta accanto al Trofeo Barcolana, in piazza dell’Unità a Trieste.



ISCRITTI - Proseguono senza sosta le iscrizioni in Società Velica di Barcola e Grignano, che alle 16.00 di oggi hanno raggiunto quota 1966 barche iscritte.



LA GRANDE FESTA DI TRIESTE - La vigilia di Barcolana è stata anche quest’anno una grande festa a terra e in mare: Il Villaggio, che quest’anno comprende anche piazza dell’Unità, ha visto migliaia di persone festeggiare la passione per la vela e ammirare gli scafi ormeggiati lungo le Rive. In oltre duecento temporary shop e hospitality si è parlato di Barcolana in mille diversi modi, e la città ha partecipato compatta, attraverso gli oltre 350 eventi che da dieci giorni ormai animano la città. A vegliare su tutti, oltre a Nave Vespucci, anche Alice, il simbolo dell’evento: un grande pesce di plastica (il tipico “sardon” adriatico) costruito grazie a oltre 10mila bottiglie raccolte dai triestini nel corso dell’estate.



BARCOLANA CLASSIC - Ancora in corso la regata classica, che stamani ha fatto sfilare gli scafi d’epoca di fronte alle Rive. Seguono aggiornamenti.



BARCOLANA NASTRO ROSA MIXED OFFSHORE EUROPEAN CHAMPIONSHIP - Barcolana ha accolto e premiato stamani i velisti e le veliste del Mixed Offshore European Championship, nuova specialità della vela, che diventerà olimpica nel 2024. Patrocinata dall’Eurosaf, la Federazione Europea della vela, la regata era una prima mondiale per la nuova classe mista, e ha visto al via sette equipaggi provenienti da Austria, Belgio, Francia, Australia, Spagna, USA e Italia. L’evento ha visto nascere la partnership tra Barcolana e Nastro Rosa, l’organizzazione del Giro d’Italia che si svolgerà il prossimo anno, e che vedrà un ruolo centrale di Barcolana accanto a SSI, organizzatore del Giro “reloaded” dopo il grande successo degli anni Ottanta e Novanta. La vittoria del titolo europeo Mixed Offshore è andata al Team Austria formato da Lisa Berger e Christian Kargl.



Alle 14 la Barcolana è stata protagonista, come ormai tradizione, della puntata in diretta di Linea Blu: un’ora per raccontare in diretta su RAI Uno la bellezza di una città completamente votata al mare e alla vela. RAI è stata grande protagonista e supporter di Barcolana e trasmetterà domani la regata in diretta a partire dalle 9.40 su RAI 3 FVG, e dalle 10.20 su Rai Sport. Numerose anche le televisioni estere collegate all’evento, a partire dall’inglese BT Sport (Gruppo ESPN) e da Nautical Channel.



Nel pomeriggio e in serata si susseguiranno ancora numerosi eventi: prossimo aggiornamento dopo le regate della sera, la sempreverde sfida della Barcolana by Night in programma alle 17.30 con i Meteor e alle 19.00 con gli Ufo.