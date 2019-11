Oltre milla persone per una capienza di 150, stop per due mesi alla discoteca

E' stato notificato oggi il provvedimento di sospensione per 60 giorni della licenza per il locale Privilege disco club – “Enjoy” di Reana del Rojale ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La decisione del Questore di Udine De Bernardin è la conseguenza del controllo effettuato dalle forze dell'ordine nella notte di Halloween, tra venerdì e sabato, con l’ausilio dell’Ispettorato del lavoro.

Oltre ad aver superato la capienza - sono state contate all’interno 1.023 persone a fronte di una numero consentito di 150, con gravi criticità per la sicurezza e l’incolumità degli stessi clienti - non c'era personale addetto al controllo, anche per le operazioni di primo intervento e di emergenza come previsto dalla vigente normativa e dalla stessa licenza del locale.

All’interno e nelle aree adiacenti al locale, dove c'erano numerosi minorenni, è stata rinvenuta e sequestrata droga. Il locale era stato già stato oggetto di un precedente periodo di chiusura, per 30 giorni, lo scorso marzo quando era stato anche sanzionato per aver somministrato alcolici a minori di 16 anni.

Anche le condizioni igieniche erano precarie, con cumuli di vetri di bottiglie rotti e macchie di urina e vomito all’esterno e all’interno della discoteca e rifiuti sparsi.

Il provvedimento del Questore mira soprattutto a tutelare la sicurezza dei cittadini e in particolare dei giovani che hanno il diritto di divertirsi in luoghi sicuri, senza criticità per l’ordine pubblico, soprattutto per quelli, come nel caso dell’Enjoy, molto frequentati da minorenni, per i quali, va ricordato, vige il divieto assoluto di somministrazione di alcolici.

La misura s'inserisce in un’azione di più ampio respiro mirata a un costante monitoraggio dei locali pubblici, affinchè tutto avvenga nel massimo rispetto delle normative in materia di sicurezza e a tutela delle persone, specie dei minorenni più facilmente vulnerabili.