Oltre un chilo di droga nella roulotte, scatta l’arresto

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un triestino di 44 anni perché trovato in possesso di oltre un chilo di droga nascosta in una roulotte parcheggiata alla periferia della città e destinata allo spaccio.

L’arresto in flagranza è stato effettuato nell’ambito di una più ampia operazione antidroga, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste e condotta dalla locale Squadra Mobile che, nei primi giorni di aprile, aveva portato alla disarticolazione di una rete di spaccio con l’arresto di otto persone, prevalentemente di origine tunisina, attive nello smercio al dettaglio in città. I pusher si rifornivano con cadenza settimanale nel Veneziano da spacciatori albanesi.

La sostanza acquistata, una volta tagliata e confezionata, veniva immessa sulla piazza locale e rivenduta al dettaglio attraverso una capillare rete di spacciatori costituita prevalentemente da altri soggetti di origini nord-africane appositamente trasferitisi a Trieste.

Le investigazioni avevano consentito di operare diversi sequestri e di effettuare, in flagranza, quattro arresti per spaccio nei confronti di soggetti vicini se non addirittura parte integrante del gruppo. Nel complesso le indagini avevano portato al sequestro di oltre un chilo e mezzo di cocaina purissima.

Il 6 maggio su disposizione del sostituto procuratore Maddalena Chergia, Pm titolare dell’indagine, gli investigatori hanno proceduto all’esecuzione di alcuni decreti di perquisizione a carico di ulteriori soggetti, fra i quali un triestino classe 1978 con precedenti in materia di stupefacenti.

Nella roulotte, dove l’uomo vive, sono stati rinvenuti circa 800 grammi di marijuana, 270 grammi di hashish e cocaina, in modica quantità, oltre a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento e la vendita al dettaglio della droga. Sequestrata anche una cospicua somma di denaro nascosta in un pacchetto di sigarette, verosimile provento dello spaccio. Dopo l’arresto il triestino è stato associato nella Casa Circondariale di Trieste a disposizione dell’Autorità giudiziaria.