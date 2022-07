Omicidio a Gorizia, è caccia all'assassino

Omicidio in via Garzarolli, a Gorizia. Un uomo di circa 50 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato ucciso nel pomeriggio, intorno alle 17, nel garage della sua abitazione.

Sarebbe stato prima picchiato e poi colpito più volte con un oggetto contundente.

L'aggressore non sarebbe stato ancora identificato dagli uomini della Squadra Mobile della Polizia di Stato. Gli agenti stanno operando sul posto insieme al procuratore di Gorizia, Laura Collini.

L'uomo, trovato agonizzante, è stato soccorso da personale del 118, ma è morto poco dopo.

Non è da escludere che l'episodio violento di oggi pomeriggio sia riconducibile a un giro di sostanze stupefacenti.