Omicidio a Gorizia, potrebbero essere due gli assassini

Continuano le indagini sull'omicidio di via Garzarolli, a Gorizia. La vittima è Walter Pappalettera, classe 1981, ucciso nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17, nel garage della sua abitazione, nel quartiere di Sant'Anna.

Sarebbe stato prima picchiato e poi colpito più volte con un oggetto contundente. Gli aggressori - a quanto si apprende potrebbero essere due - non sono stati ancora identificati dagli uomini della Squadra Mobile della Polizia di Stato. Gli agenti stanno operando sul posto insieme al procuratore di Gorizia, Laura Collini.

L'uomo, trovato agonizzante, è stato a lungo soccorso da personale del 118, ma tutti i tentativi sono risultati vani.

Non è da escludere che l'episodio violento sia riconducibile a un giro di sostanze stupefacenti.

Le cause del decesso del 41enne, che presentava ecchimosi al volto e una ferita lacerocontusa sulla fronte, sarà chiarita dall’esame autoptico. L’attività investigativa - fanno sapere gli inquirenti - non consente al momento la divulgazione di ulteriori informazioni, come risulta prematura ogni altra considerazione sull’accaduto.