L'imputato non può essere in aula per motivi sanitari, rinviata l'udienza per l'omicidio di Aquileia.

E' stata rimandata la discussione del processo in Corte d'Assise che vede imputato Livio Duca, 67 anni, per l'uccisione della moglie Marinella, avvenuto il 22 settembre 2020 con una coltellata al collo nella casa coniugale.

L'uomo, per motivi sanitari, non ha potuto lasciare il carcere di Udine. La prossima udienza è prevista per fine dicembre.