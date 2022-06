Omicidio di Codroipo, domani la convalida del fermo

Si terrà domani, venerdì 17 giugno, davanti al Gip Mariarosa Persico, l’udienza per la convalida dell'arresto di Paolo Castellani, il 44enne che martedì notte ha ucciso la moglie, Elisabetta Molaro, con decine di coltellate al collo e al torace, nella villetta di famiglia, in via delle Acacie, a Codroipo.

L'accoltellamento è scoppiato in piena notte, dopo che la 40enne era rientrata da una cena con alcune amiche. La coppia, come hanno confermato le colleghe di Elisabetta, si stava separando. Una decisione per la quale, evidentemente, il marito non si dava pace e che ha fatto scattare la brutale aggressione, con un coltello da cucina di 27 centimetri, nella stanza accanto a quella dove le due figlie, di otto e cinque anni, dormivano.

Castellani, poco dopo le 2, ha chiamato il 112, prima di darsi alla fuga, interrotta poche ore dopo dai militari dell’Arma, che l’hanno trovato seminudo e sporco di sangue mentre vagava in stato confusionale per i campi.

Ieri, nell’interrogatorio con il procuratore di Udine, Claudia Finocchiaro, che sta coordinando le indagini, il 44enne ha poi confessato la propria responsabilità e ricostruito in maniera dettagliata i momenti precedenti e successivi all'omicidio. L'uomo, per ora, rimane in stato di fermo nel carcere di Belluno.