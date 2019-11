Omicidio di Dignano, confermata la condanna a 30 anni per Mazzega

La Corte d'Assise d'Appello di Trieste ha confermato la condanna a 30 anni per Francesco Mazzega. La sentenza è arrivata poco dopo le 17.

Il secondo grado di giudizio a carico del 38enne di Muzzana del Turgnano, dunque, avvalla la sentenza del Tribunale di Udine, emessa l'11 luglio 2018, per l'omicidio dell’ex fidanzata Nadia Orlando, la 21enne di Vidulis di Dignano.

Oltre alla pena di 30 anni, la Corte d'Appello ha applicato anche la misura dei tre anni di libertà vigilata una volta scontata la pena, come aveva richiesto il Procuratore. I giudici si sono, invece, riservati di emettere nei termini di legge l'ordinanza sulla richiesta di aggravamento della misura cautelare nei confronti di Mazzega (attualmente ai domiciliari) avanzata sempre dal Procuratore generale.

La difesa di Mazzega, a caldo, ha ritenuto possibile il ricorso in Cassazione. "Riteniamo plausibile rivedere la conclusione cui è arrivata la Corte d'Appello", ha detto l'avvocato Maier, che attende di leggere le motivazioni, anche per verificare quale sarà la decisione in merito all’aggravamento della misura cautelare. "Avevamo già espresso la nostra preoccupazione per l’attenzione mediatica che si era creata intorno a questa vicenda. La giustizia deve dare la pena che spetta e non una che porti serenità o tranquillità al dolore che purtroppo c'è, in tutti".

Mazzega aveva confessato il delitto, avvenuto nella notte del 31 agosto 2017, consegnandosi, la mattina dopo, alla Polstrada di Palmanova, con il corpo senza vita di Nadia ancora in auto.

Nella prima udienza d’Appello, la difesa aveva chiesto di riascoltare l'interrogatorio del 38enne e di disporre, se necessario, una perizia psichiatrica per valutare lo stato mentale dell’imputato, ma la Corte non ha accolto nessuna delle due istanze. I legali Mariapia Maier e Federico Carnelutti, che assistono Mazzega, avevano chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'esclusione dell'aggravante per futili motivi, oltre alla riqualificazione dell'omicidio da volontario a preterintenzionale.

Il Procuratore generale Federico Prato, invece, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e l'applicazione di tre anni di libertà vigilata, una volta scontata la pena, oltre a un aggravamento della misura cautelare. Mazzega, infatti, è tuttora ai domiciliari a casa dei genitori.

Al termine dell’udienza, intorno alle 11, la Corte - presieduta da Igor Maria Rifiorati, con il giudice a latere Mimma Grisafi e i sei componenti della giuria popolare - si era ritirata in camera di consiglio per emettere il verdetto.

In Aula, prima che la Corte si ritirasse, aveva preso la parola anche Mazzega che ha detto di non meritare il perdono e di aver paura anche a chiederlo, “vista la gravità di quanto fatto". Nelle sue dichiarazioni, ha ribadito che non si capacita di quanto ha fatto e non sa come possa essere accaduto. Ha poi aggiunto di non riuscire nemmeno a sentir pronunciare più il suo nome.