Omicidio di Dignano, sentenza attesa il 29 novembre

Si è chiusa poco prima delle 19 la prima udienza del processo d’appello a carico di Francesco Mazzega. Il 38enne di Muzzana del Turgnano, omicida reo-confesso dell’ex fidanzata, la 21enne Nadia Orlando, era presente in aula. In primo grado, Mazzega era stato condannato a 30 anni per il delitto di Dignano, compiuto nella notte del 31 luglio 2017. La mattina successiva, l’uomo si era consegnato alla Polstrada di Palmanova, con il cadavere della ragazza in auto.

La sentenza di secondo grado è attesa per il 29 novembre, quando è stata convocata la seconda e probabilmente ultima udienza in Corte d’Appello a Trieste. Oggi la difesa aveva chiesto di riascoltare l'interrogatorio di Mazzega e di disporre, se necessario, una perizia psichiatrica per valutare lo stato mentale dell’imputato, ma la Corte non ha accolto nessuna delle due istanze.

I legali Mariapia Maier e Federico Carnelutti, che difendono Mazzega, avevano chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'esclusione dell'aggravante per futili motivi, oltre alla riqualificazione dell'omicidio da volontario a preterintenzionale.

Il Procuratore, invece, ha chiesto la conferma della sentenza e l'applicazione di tre anni di libertà vigilata, una volta scontata la pena. Anche l'avvocato Fabio Gasparini, legale della famiglia Orlando, ha chiesto la conferma della condanna a 30 anni. Presenti in Aula anche i genitori e gli amici di Nadia, che come nel processo di primo grado si sono stretti attorno alla famiglia.