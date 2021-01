Omicidio di Pordenone, Ruotolo in Cassazione

Ultima fase per il processo per il duplice omicidio di Pordenone, costato la vita a Trifone Ragone e Teresa Costanza uccisi il 17 marzo 2015, a carico di Giosuè Ruotolo, condannato all'ergastolo - con due anni di isolamento - in primo grado e poi in Corte d'assise d'appello di Trieste.

Mercoledì 13 gennaio, ad affiancare gli avvocati Giuseppe Esposito e Roberto Rigoni Stern per la difesa dell’ex militare di Somma Vesuviana, in carcere dal 6 marzo 2016, ci sarà anche l'avvocato Franco Carlo Coppi, 82 anni.

Ruotolo, che si è sempre proclamato innocente, non sarà presente in aula, ma attenderà il verdetto in carcere, a Belluno, dove è rinchiuso. La sentenza potrebbe confermare le precedenti condanne, divenendo così definitiva, oppure annullarle con rinvio, aprendo la strada per il ricorso in appello, o annullarle del tutto, aprendo le porte del carcere per il militare campano che potrebbe tornare libero.

I familiari di Teresa Costanza e Trifone Ragone saranno invece rappresentati dai difensori Antonio Cozza, Daniele Fabrizi, Serena Gasperini, Nicodemo Gentile, Carla Sgarito e Giacomo Triolo.