Omicidio di Portogruaro, parlano i medici legali

Sono stati i medici legali i protagonisti del processo in Corte di Assise a Udine per l’omicidio di Marcella Boraso, uccisa a martellate a Portogruaro la notte tra il 21 e il 22 luglio 2020. A essere accusati del delitto, particolarmente efferato, sono Wail Boulaied, di 23 anni, e Mohammed Rabih, 22 anni, entrambi marocchini.

Al banco dei testimoni, in qualità di consulenti tecnici, sono comparsi il dottor Antonello Cirnelli per l’accusa e la dottoressa Barbara Polo-Grillo per la difesa Rabih. Le due ricostruzioni dei fatti divergono su diversi punti.

Se per il consulente dell’accusa il decesso si colloca attorno alle 3.15 di mattina e sarebbe stato causato istantaneamente da un colpo dato alla parte sinistra del cranio, per quello della difesa la morte della donna potrebbe essere collocata a due ore di distanza rispetto all’orario stabilito dal collega e dovuta a una martellata inferta nella parte destra del capo, vicino all’orecchio.

La prossima udienza è prevista per metà gennaio 2022.