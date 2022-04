Omicidio di Roveredo, chiesto l’ergastolo per Forciniti

Ergastolo. Questa la richiesta del pm Federico Facchin al termine della requisitoria nel processo in corso al Tribunale di Udine che vede unico imputato Giuseppe Forciniti per l’omicidio della compagna Aurelia Laurenti avvenuto nella loro casa di Roveredo in Piano il 25 novembre del 2020.

“Questo è un omicidio volontario aggravato dalla convivenza e al limite della crudeltà. La legge prevede l'ergastolo e questo io chiedo”. Le parole in aula del pm Facchin.

Forciniti, dopo l’omicidio, portò i due figli da una parente e poi si recò in Questura a Pordenone, denunciando un ipotetico rapinatore, poi ammise di aver colpito la moglie con un coltello ma solo per difendersi, sostenendo di ricordare di aver inferto una sola pugnalata. Una tesi smontata dall'accusa.

“Forcinti – ha affermato Facchin – ha agito con freddezza e lucidità, consapevole di ciò che faceva mentre colpiva Aurelia con 19 coltellate. La sua versione dei fatti non è verosimile”.

In aula parola anche ad Antonio Malattia, avvocato delle parti civili, ed Ernesto De Toni, che difende Forciniti. Il collegio presieduto dal Giudice Paolo Alessio Vernì potrebbe emettere la sentenza già entro la serata di oggi.