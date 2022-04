Omicidio di Roveredo, condanna a 24 anni per Forciniti

Condanna a 24 anni per Giuseppe Forciniti. E' la sentenza della Corte d'Assise del Tribunale di Udine nel processo che vedeva l'ex infermiere 34enne imputato per l’omicidio della compagna Aurelia Laurenti, avvenuto nella loro casa di Roveredo in Piano il 25 novembre 2020 con 19 coltellate.

La decisione è stata annunciata intorno alle 22, al termine di una lunga Camera di consiglio.

Il difensore, l’avvocato Ernesto De Toni, aveva sostenuto che Forciniti, da tempo bersaglio delle sfuriate della compagna, avrebbe strappato il coltello dalle mani della donna e l’avrebbe colpita senza avere memoria dell’accaduto. Per dimostrarlo, aveva anche simulato in aula la colluttazione tra i due.

"Siamo riusciti a dimostrare che Forciniti è stato aggredito dalla compagna e per questo, quando ha inferto le coltellate, stava subendo lo choc dovuto all'aggressione. La Corte ha riconosciuto la nostra tesi", è il commento di De Toni.

Il pm Federico Facchin, chiudendo la sua requisitoria, aveva chiesto l'ergastolo. “Questo è un omicidio volontario - aveva sostenuto il pm - aggravato dalla convivenza e al limite della crudeltà".

Forciniti ammise di aver colpito la compagna ma solo per difendersi, sostenendo di ricordare di aver inferto una sola pugnalata. “Invece - ha affermato Facchin - ha agito con freddezza e lucidità, sfiorando la crudeltà, consapevole di ciò che faceva mentre colpiva Aurelia con 19 coltellate. La sua versione dei fatti non è verosimile”.

Tesi, questa, che era stata sostenuta anche dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Antonio Malattia. "Si tratta di una sentenza che non ha colto la gravità del fatto e il contesto in cui è maturato. In particolare - continua Malattia - è incomprensibile il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'unica aggravante contestata, la convivenza, a un individuo che ha dimostrato di non essersi mai pentito e di non aver assolutamente compreso la gravità del gesto compiuto".

"Temo che nella decisione della corte - prosegue il legale - abbia pesato l'inerzia della Procura, che non ha contestato altre aggravanti, come i futili e abbietti motivi, l'aver agito con crudeltà e in presenza dei minori, nonostante avessi sollecitato in tal senso il pm con una memoria. Infine, resto allibito dal fatto che ai due minori è stata riconosciuta una provvisionale di 400mila euro complessivi, inferiore a quella che spetta a chi perde un genitore in un incidente".