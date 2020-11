Omicidio di Roveredo, disposto il carcere per Forciniti

È arrivata in tarda mattinata la decisone del Gip di Pordenone, Giorgio Cozzarini, in merito alla convalida dell’arresto di Giuseppe Forciniti, l’uomo che la notte del 25 novembre ha ucciso a coltellate la compagna Aurelia Laurenti nella loro abitazione a Roveredo in Piano.

Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’ordinanza di custodia in carcere, ravvisando gravi indizi, e motivando la disposizione con il fatto che il racconto dell'indagato è tutto da chiarire. Inoltre, ha ravvisato il pericolo di reiterazione del reato.

Appresa la decisione il legale di Forciniti, Ernesto De Toni commenta: “Era naturalmente prevista. Il lavoro difensivo è volto a fare chiarezza su ogni circostanza che ha portato Giuseppe a compiere quel gesto. Oggi in carcere ha parlato con la psicologa e il sacerdote e sta iniziando a recuperare un po di lucidità”.

Martedì 1 dicembre è stata fissata l’autopsia sul corpo di Aurelia. Intanto le comunità di San Quirino e Roveredo si stringono attorno alla famiglia Laurenti. Previste veglie e preghiere e una raccolta fondi per sostenere i due figli di tre e otto anni della coppia, ospitati dai nonni materni.