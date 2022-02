Omicidio di Roveredo, in Aula parla Giuseppe Forciniti

“Quando ho capito che Aurelia era morta volevo scomparire dalla faccia della Terra. Per me era l’unica, ora è un morire ogni giorno”. Con queste parole Giuseppe Forciniti ha concluso il suo racconto davanti alla Corte d’Assise di Udine degli ultimi minuti di vita della sua compagna Aurelia Laurenti, della cui morte, avvenuta a Roveredo in Piano la sera del 25 novembre 2020, è accusato.

Quel pomeriggio, ha raccontato l’imputato, i due litigarono per una fotografia postata sui social. L’istantanea ritraeva Giuseppe e Aurelia assieme al figlio minore e per quel post lei, che considerava finito il loro rapporto, si era arrabbiata. Prima di andare a letto, ha continuato Forciniti, lui entrò nella stanza della compagna e del figlio più piccolo per dargli la buonanotte.

Mentre usciva, Aurelia si alzò e lo colpì con due pugni alla schiena. Giuseppe la riportò a letto. La scena si ripetè. La terza volta, Forciniti vide la compagna venirgli contro con un coltello. Ne nacque una colluttazione, entrambi con le mani sull’arma. Aurelia cedette, il coltello la colpì e i due finirono a terra. “Poi - ha detto Forciniti - non ricordo più nulla”. Le coltellate ricevute dalla vittima quella sera furono 19.

“Mi sono svegliato - ha proseguito l’uomo - sopra ad Aurelia. Ho preso i due bambini, li ho portati dalla zia e, tornando, ho buttato il coltello in un cassonetto. Rientrato in casa, mi sono accorto che lei era morta”.

Durante l’udienza sono state ascoltate anche la madre della vittima, che alla fine di un lungo esame è scoppiata in un pianto disperato, e di due sue amiche, che hanno raccontato come la donna aveva vissuto gli ultimi mesi di un rapporto in profonda crisi. Entrambe le amiche le consigliarono, anche quello stesso 25 novembre, di andarsene via di casa perché poteva finire nel peggiore dei modi.