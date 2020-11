Omicidio di Roveredo, prima notte in carcere per Forciniti

Prima notte in carcere, nel penitenziario di Pordenone, per Giuseppe Forciniti, l’infermiere 33enne ha ieri confessato di aver accoltellato la compagna, Aurelia Laurenti, di 32 anni, al termine dell’ennesima lite, nella loro villetta di Roveredo in Piano.

Assistito dal legale Ernesto De Toni di Padova - dopo che l'avvocatessa Rossana Rovere, da lui indicata, aveva rinunciato alla difesa, alla luce del suo impegno per i diritti delle donne - Forciniti è stato ascoltato ieri dal sostituto procuratore Federico Facchin, fornendo la sua ricostruzione dell’omicidio.

Ha detto di aver agito per legittima difesa, dopo che la compagna lo aveva aggredito per prima, raggiungendola con un fendente.

Una versione che non convince gli inquirenti, dal momento che sul corpo senza vita della donna sono state individuate otto ferite. Nel corso del sopralluogo nella villetta di via Martin Luther King, gli agenti del nucleo Ert, Esperti Ricerca Tracce dell’Unità Analisi Crimine Violento del Gabinetto Interprovinciale della Polizia Scientifica di Padova, hanno raccolto numerosi elementi, a partire dall’arma del delitto, che permetteranno di fare chiarezza su quanto accaduto nella serata del 25 novembre, proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Un altro aspetto da chiarire riguarda la presenza, sul luogo del delitto, dei due figli della coppia, di tre e otto anni. Forciniti ha detto che i bambini dormivano nella loro cameretta e non si sono accorti di nulla. Al momento, i piccoli, rimasti senza la loro mamma, sono stati affidati ai nonni materni, che ne chiederanno ora la tutela legale. Probabile che almeno il più grande sarà ascoltato, nei termini di legge e nel modo meno traumatico possibile, per capire se abbia potuto sentire qualcosa.

Quello che emerge, anche dalle testimonianze fin qui raccolte, è un quadro familiare burrascoso, che negli ultimi mesi era stato caratterizzato da un crescendo di tensioni, minacce e liti. I genitori di entrambi erano preoccupati, ma Aurelia non aveva mai sporto denuncia. Agli inquirenti, Forciniti ha detto che stava vivendo un momento di forte stress, causato anche dal suo lavoro in un reparto Covid dell’ospedale di Pordenone.

Oggi, il 33enne sarà sentito dal Gip, che dovrà convalidare l’arresto e disporre la misura cautelare a suo carico.