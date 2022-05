Omicidio di Udine, al setaccio l'appartamento del vicino

A una settimana di distanza dal sopralluogo nella casa della vittima, inquirenti e consulenti sono tornati questa mattina in via della Valle, a Udine, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Lauretta Toffoli, avvenuto la notte di sabato 7 maggio.

La donna è stata uccisa con 33 coltellate. In giornata sarà passato al setaccio l’appartamento di Vincenzo Paglialonga, indiziato per il delitto e attualmente in carcere.

Attorno alle 9.30 sono arrivati all’ingresso della palazzina Ater gli agenti della Polizia scientifica di Padova, il consulente della difesa esperto di scena del crimine Edi Sànson e la criminologa Linda Pontoni, incaricata dal legale di Paglialonga, Piergiorgio Bertoli.

L’attività dovrebbe proseguire anche nel pomeriggio. Martedì scorso gli inquirenti si erano concentrati per un paio d’ore nella stanza della struttura protetta di Udine nella quale vive Manuel Mason, figlio della vittima. Poi si erano trasferiti in via della Valle, passando al setaccio l’appartamento di Lauretta.

Qui era stato riscontrato come l’assassino avesse cercato di cancellare le proprie tracce pulendo i pavimenti dell’abitazione, senza completare il lavoro, mettendo a soqquadro le stanze e svuotando armadi e cassetti.

Nei giorni scorsi l’avvocato difensore di Paglialonga, Bertoli, aveva riferito che la madre dell’indiziato sarebbe a conoscenza di aspetti della vicenda che potrebbero scagionare il figlio, facendo riferimento alla presenza nell’appartamento di Paglialonga di cittadini pakistani.