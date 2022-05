Omicidio di Udine, chiesta una perizia su Vincenzo Paglialonga

Una perizia medica per valutare la capacità d’intendere e volere di Vincenzo Paglialonga, indiziato per l’omicidio di Lauretta Toffoli.

E’ quanto ha chiesto il difensore dell’uomo, l’avvocato Piergiorgio Bertoli, durante l’udienza davanti al gup Carlotta Silva. La richiesta è stata avanzata in relazione non al delitto di via della Valle accaduto 24 giorni fa, ma all’accusa di rapina impropria nei confronti di un’altra vicina di casa.

“Ho chiesto – spiega il legale – un’integrazione probatoria in relazione alla patologia che ha colpito il mio assistito. Si tratta di una grave malattia invalidante che può lasciare nel corpo una tossina capace di influire sulla lucidità della persona. Il gup - continua Bertoli - ha rigettato la domanda, ma è probabile che analoga richiesta sia riproposta nel procedimento per omicidio in caso emergano elementi decisivi contro Paglialonga”, conclude.

L’episodio contestato al 40enne risale alla fine del 2021 e riguarda la rapina di un cellulare utilizzando una scacciacani. Proprio per quell’accusa, l’uomo era stato arrestato la vigilia di Natale e mandato ai domiciliari dal gip Matteo Carlisi. Paglialonga era poi evaso ed era stato incarcerato a Pordenone.

Per le sue condizioni di salute, la stessa Carlotta Silva aveva disposto nuovamente i domiciliari. Paglialonga era tornato a casa proprio il giorno prima del delitto. Questo caso sarà discusso davanti al gup con il rito abbreviato l’11 ottobre.

Infine, il Tribunale del Riesame di Trieste ha esaminato la richiesta dell'avvocato Bertoli di trasferire l’uomo dal carcere di Udine, dove si trova in custodia cautelare, in una struttura sanitaria. I giudici si sono riservati la decisione, che dovrebbe essere presa nei prossimi giorni.