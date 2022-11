Omicidio di Udine, disposta la perizia per Vincenzo Paglialonga

Il Tribunale di Udine ha disposto una perizia per valutare le capacità d'intendere e volere di Vincenzo Paglialonga, indiziato per l'omicidio, con 33 coltellate, di Lauretta Toffoli, avvenuto a Udine, in via della Valle, tra il 6 e il 7 maggio.

L'esame è stato disposto non in relazione al delitto, ma all'evasione dagli arresti domiciliari avvenuta proprio il giorno dell'assassinio. Due gli episodi contestati a Paglialonga, la rottura del braccialetto elettronico la sera del 6 maggio e l'essere uscito di casa la mattina successiva.

"Paglialonga - spiega il difensore, l'avvocato Piergiorgio Bertoli - soffre di cirrosi epatica esotossica, malattia che comporta il rilascio nel sangue di ammonio. La sostanza può determinare una forma di encefalopatia che può causare la totale assenza di lucidità mentale", conclude.

Per la perizia è stato nominato il dottor Francesco Piani.