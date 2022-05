Omicidio di Udine, la ricostruzione degli inquirenti

Trentatre coltellate, quattro delle quali mortali. E l’assassino avrebbe tentato di smembrare il corpo di Lauretta Toffoli, ma senza riuscirvi.

Sono le conclusioni a cui è giunto Edi Sanson, esperto di scena del crimine e consulente della difesa di Vincenzo Paglialonga, che oggi ha assistito all’esame autoptico della 74enne uccisa sabato notte nel suo appartamento in via della Valle a Udine. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Carlo Moreschi.

Gli inquirenti hanno disposto anche l’esame subungueale. Tra qualche giorno, poi, saranno analizzati i cellulari del 40enne e del figlio di Lauretta, oltre alle immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza installata sul pianerottolo da una vicina di casa della vittima.

Dal versante dell’accusa, la Procura e la Questura di Udine hanno reso noto che a Paglialonga è contestato di aver colpito Lauretta Toffoli con 20 colpi di coltello a tronco, collo e coscia destra, causandone il decesso per shock emorragico da ferite da taglio e punta.

Gli inquirenti hanno ricostruito, in una nota, quanto sarebbe accaduto nella notte di sabato 7 maggio. "Più volte il personale della Squadra Volante è intervenuto nell'abitazione a seguito di segnalazioni d'allarme per la manomissione del braccialetto elettronico. Significativo è l'intervento dell'1.45 circa quando il 40enne, presente all'interno dell'appartamento, ha tergiversato nell'apertura della porta", si legge nella nota.

Alle 11.15 circa, a seguito dell'ennesimo intervento su segnalazione ricevuta, Paglialonga è stato trovato, senza giustificazione, in strada, a poca distanza dall'abitazione e arrestato in flagranza per il reato di evasione.

Alle 14 circa - si legge ancora - è stato segnalato il possibile omicidio di Lauretta Toffoli, trovata senza vita nella palazzina Ater. L'immediato intervento del personale della Polizia di Stato e i primi approfondimenti investigativi della Squadra Volante, della Mobile e della Polizia Scientifica, sotto la guida della Procura della Repubblica, con il Pm Claudia Finocchiaro, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti proprio di Paglialonga che, nella notte, è stato sottoposto a fermo per indiziato di delitto.

Il 10 maggio, il Gip del Tribunale di Udine Matteo Carlisi ha emesso l'ordinanza di convalida di fermo d'indiziato di delitto e di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del 40enne per il reato di omicidio. "Perché, colpendo Lauretta con dieci colpi di coltello al tronco, sette colpi di coltello al collo, tre colpi di coltello alla coscia destra, causava il decesso della stessa per shock emorragico da ferite da punta e taglio".

L'uomo è anche indagato per furto in abitazione: "Introducendosi nell'abitazione per trarne profitto, si è impossessato di un televisore marca LG da trentadue pollici e di un televisore marca Toshiba di quaranta pollici munito di decoder", si legge ancora.

In particolare il Gip ha considerato i numerosi e gravi indizi di colpevolezza raccolti nel corso delle prime fasi dell'indagine (testimonianze, immagini di sistemi di videosorveglianza e reperti sequestrati) che collocano Paglialonga sul luogo del delitto, essendo stato visto entrare nell'appartamento della donna, quella sera, più volte. E' stata riconosciuta la sua voce in concomitanza con le urla di aiuto di una donna; è stato trovato senza giustificazione nella disponibilità delle chiavi dell'appartamento della vicina. Inoltre, spiegano ancora gli inquirenti, sono stati trovati nell'appartamento dell'uomo oggetti mancanti da quello della vittima.

In casa è stato inoltre trovato un coltello con apparenti tracce di sangue, compatibile con le ferite riscontrate sul corpo (accertamento che sarà approfondito in sede aùtoptica), due calzini con apparenti tracce di sangue e degli indumenti appena lavati, simili a quelli indossati dall'omicida quella notte.

Secondo la valutazione del Gip, le dichiarazioni rilasciate dall'indagato in sede d'interrogatorio non hanno attenuato i gravi indizi di colpevolezza né evidenziato elementi a suo favore.

Il Gip ha emesso ordinanza di convalida dell'arresto anche per il reato di evasione. L'attività investigativa prosegue per ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti senza tralasciare alcun elemento rilevante.