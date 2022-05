Omicidio di Udine, Lauretta raggiunta da 25 coltellate

Sono 25 le coltellate inferte a Lauretta Toffoli, la 74enne uccisa sabato notte nel suo appartamento in via della Valle a Udine.

“Le ferite, sia da taglio, sia da punta - ha spiegato a Telefriuli il Procuratore di Udine Massimo Lia - sono state riscontrate in diverse parti del corpo. Il medico legale ha già eseguito l’esame esterno, l’autopsia sarà compiuta a breve”, conclude.

Domani, intanto, ci sarà in carcere l’udienza di convalida del fermo di Vincenzo Paglialonga, il 40enne residente nella stessa palazzina Ater della vittima.

L’uomo, indiziato per l’omicidio, è stato portato in Questura sabato mattina, dopo che, nella notte, era evaso dai domiciliari, togliendosi il braccialetto elettronico.

"Gli inquirenti - ha spiegato il suo difensore, l’avvocato Piergiorgio Bertoli - hanno perquisito l’abitazione del 40enne, sequestrando un coltello da cucina, due televisori che sarebbero appartenuti alla vittima e alcuni indumenti dell’uomo. Questi ultimi serviranno per un confronto con le immagini delle telecamere di un vicino, che avrebbero ripreso Paglialonga sul pianerottolo di casa con vestiti diversi da quelli indossati al momento del fermo".

Il legale, per confutare le accuse della Procura, ha nominato un esperto della scena del crimine. Si tratta dell’ex carabiniere Edi Sanson che, in gioventù, ha partecipato in prima linea alle indagini riguardanti l’irrisolto caso del mostro di Udine.

In vista dell’esame autoptico - per il quale deve ancora essere fissata la data - la difesa ha nominato come perito di parte il medico legale Nicola Li Volsi.