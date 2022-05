Omicidio di Udine, nuovi sopralluoghi della Scientifica

Sono cominciati questa mattina nuovi sopralluoghi per l'omicidio di Lauretta Toffoli, uccisa il 7 maggio nel suo appartamento in via della Valle, a Udine.

Gli accertamenti tecnici sono partiti alle 9.30 nella stanza della struttura protetta udinese dove vive Manuel Mason, il figlio della vittima. Qui le verifiche si sono protratte per un paio d’ore.

A seguire l’attività è proseguita nel condominio Ater di via della Valle. Sono impegnati gli uomini della Scientifica del reparto di Padova, gli agenti della Polizia di Stato di Udine, il consulente della difesa esperto di scena del crimine Edi Sanson, l'avvocato di parte civile Lorenzo Reyes e la criminologa, incaricata dalla difesa, Londa Pontoni.

Gli esami nei due appartamenti di via della Valle, quello della vittima e quello del vicino indiziato dell'accoltellamento, Vincenzo Paglialonga, potrebbero proseguire fino a sera.

E’ possibile anzi che non si concludano entro oggi e che ci sia la necessità di riprenderli domani.