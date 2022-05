Omicidio di Udine, parla l'avvocato del vicino di casa fermato

“Ci sono alcuni indizi, ma non sono ancora decisivi. In particolare, bisogna capire se l’ora dell’omicidio è compatibile con quella dell’evasione dai domiciliari”. A parlare è l’avvocato Piergiorgio Bertoli, difensore di Vincenzo Paglialonga, il 40enne fermato per l’omicidio della vicina di casa Lauretta Toffoli, trovata senza vita, nel primo pomeriggio di sabato 7 maggio, nel suo appartamento di via della Valle 4, nel quartiere udinese di San Rocco.

L’indiziato, stando al racconto del legale, era finito ai domiciliari con l’accusa di rapina per la sottrazione di un cellulare. Posto ai domiciliari, il 40enne era evaso una prima volta per fare la spesa. Arrestato, era stato portato nel carcere di Pordenone e, poi, rimesso ai domiciliari con il braccialetto elettronico per le sue precarie condizioni di salute. “Il mio assistito - afferma Bertoli - era tornato a casa alle 16 di venerdì 6 maggio. Poi, a un certo punto della notte, si è tolto il braccialetto elettronico. Resta da capire - continua - se prima o dopo l’ora dell’omicidio”.

Stando alle prime stime del medico legale, il delitto sarebbe stato commesso tra l’una e le due di notte. Intanto Paglialoga, che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, si è messo a disposizione degli inquirenti per i prossimi giorni.

“Dopo quasi 12 ore trascorse in Questura, peraltro senza aver assunto la terapia farmacologica che sta seguendo - spiega l’avvocato -, il mio assistito ieri non era lucido. Ma c’è la massima disponibilità a rispondere al pm Claudia Finocchiaro”.

Bertoli ha annunciato che la precaria situazione psicofisica dell’uomo, già dichiarata incompatibile con la carcerazione, sarà ribadita in sede di convalida dell’arresto davanti al gip.