Omicidio di Udine, prelevato il dna di Paglialonga

Vincenzo Paglialonga, indiziato per l’uccisione di Lauretta Toffoli, è stato sottoposto al prelievo del dna. E in casa sua, durante la perquisizione, è spuntata una bustina contenente cocaina. Sono le novità emerse oggi sull’omicidio della donna di 74 anni, uccisa nove giorni fa con 33 coltellate nel suo appartamento in via della Valle a Udine.

“Il mio assistito - spiega il difensore dell’uomo, l’avvocato Piergiorgio Bertoli - si è sottoposto spontaneamente al prelievo, avvenuto alle 12 in carcere. Anche se le autorità avevano il suo dna per vicende pregresse, Paglialonga si è reso disponibile per un immediato confronto con gli altri elementi raccolti”, fra i quali il materiale rimasto sotto le unghie della vittima.

Per quanto riguarda la cocaina, Paglialonga ha escluso che in casa sua ci fosse droga, ipotizzando che qualcuno sia entrato in possesso delle chiavi della sua abitazione.

Oltre alla cocaina, infatti, Paglialonga non riesce a spiegarsi come sia entrato nel suo appartamento il calzino sporco di sangue sequestrato dagli inquirenti. Lui ha affermato di averlo trovato per le scale la mattina dopo l’omicidio e di averlo appoggiato vicino alla porta di casa perché rimasto chiuso fuori. Infine, Paglialonga ha precisato di possedere solo coltelli con il manico grigio, a differenza di quello con tracce ematiche trovato nella sua abitazione.

A questo punto, i risultati della comparazione del dna diventano determinanti. Dall’esito si potrà capire se gli indizi a carico di Paglialonga porteranno alla sua incriminazione o se, come lui sostiene, qualcuno ha cercato di incastrarlo.