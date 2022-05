Omicidio di Udine, udienza di riesame per Paglialonga

E’ prevista per il 31 maggio alle 9 l’udienza davanti al Tribunale del Riesame a Trieste per Vincenzo Paglialonga, il 40enne indiziato per l’omicidio di Lauretta Toffoli, uccisa 18 giorni fa con 33 coltellate nella sua casa di via della Valle, a Udine.

La settima prossima, dunque, i giudici decideranno se accogliere o meno le richieste del difensore, l’avvocato Piergiorgio Bertoli, di trasferire l’uomo dal carcere di Udine, dove si trova in custodia cautelare, in una struttura sanitaria.

Paglialonga, infatti, è affetto da una grave patologia che richiede continue cure. “In prigione - ha affermato il legale - non gli possono essere somministrate le cure necessarie a garantirgli la sopravvivenza”.