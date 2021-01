Omicidio Regeni, chiesto il rinvio a giudizio per gli 007 egiziani

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro 007 egiziani coinvolti nel sequestro e nell'omicidio del ricercatore friulano Giulio Regeni, rapito il 25 gennaio 2016 e trovato morto al Cairo nel febbraio 2016.

Si tratta del generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate.