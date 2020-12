Omicidio Regeni, le rivelazioni dei teste chiave

Verità per Giulio Regeni: a poco più di due mesi dal quinto anniversario del rapimento e dell'omicidio del ricercatore di Fiunicello, la Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta a carico di quattro 007 della National Security. Quella verità chiesta a gran voce dai genitori, Paola e Claudio Regeni, dall'avvocato Alessandra Ballerini e da tutti coloro che nel mondo hanno consiviso l'appello 'Verità per Giulio Regeni', è stata messa nero su bianco dai pm capitolini.

Nel corso dell'audizione odierna, il procuratore Michele Prestipino e il pm Sergio Colaiocco hanno presentato gli atti che vedono indagate quattro persone in concorso con altri soggetti, al momento ignoti, non identificati cioè.

Sono, infatti, 13 i soggetti collegati agli indagati, sottolineano i pm romani “ma non abbiamo né un'identificazione né un'identità certa di questi. La mancata risposta degli omologhi egiziani non ci ha concesso di andare oltre”.



Prima e dopo il rapimento

. Testimonianze acquisite direttamente da Ros, Sco o raccolte dai pm stessi. Testimonianze che “hanno trovato riscontri, sia nelle consulenze medico legali sia nella collocazione spazio temporale dei fatti narrati, ma anche su alcuni particolari non noti alle cronache e neanche alla procura, ma poi riscontatati come veritieri”.“Si tratta di teste di diversa nazionalità ed estrazione sociale, che svolgono attività lavorative diverse e non sono in alcun modo in relazione tra loro” spiegano i pm ringraziando l'avvocato Ballerini che “attraverso attività di verità ha ottenuto i contatti che ci ha segnalato”.Due testimoni riferiscono in particolare su due circostanze che precedono il rapimento di Regeni. Si parla delle circostanze in cui gli agenti della National Security sono entrati in possesso del passaporto di Regeni e di una perquisizione nella stanza di Giulio.Gli altri tre teste, ancora più rilevanti, riferiscono di fatti accaduti dopo le 19,51 del 25 gennaio 2016, quando di Giulio Regeni si sono perse definitivamente le tracce, nella metropolitana al Cairo.“Il– spiegano i pm italiani - riferisce di aver avuto un colloquio con il coinquilino di Regeni il quale gli racconta di aver avuto dei problemi con il nuovo affittuario italiano (Regeni, ndr.). Il 23 gennaio la polizia – riferisce il coinquilino del ricercatore friulano – ha, intimandogli di non dire nulla al compagno di appartamento italiano”.“Il– proseguono i procuratori - riferisce a proposito dell'acquisizione del. Ha avuto un colloquio con il coinquilino di Giulio, che ha raccontato di essere stato contattato dal portiere perché si era presentato un ufficiale National Security a metà dicembre 2015, raccomandando ai due di mantenere il segreto sul suo interessamento nei confronti di Giulio. Ufficiale che sarebbe poi tornato altre volte nel palazzo dove viveva Regeni”.Il primo testimone ha ascoltato il colloquio avvenuto in Kenya nell'agosto 2017.“Il– rivelano i pm romani - riferisce che nel 2017, dopo le elezioni dell'8 agosto, in un ristorante una persona egiziana e una keniota, appartenente ai servizi segreti kenioti, discutono sui movimenti di protesta in Kenya., affermando che questo giovane italiano poteva. L'arabo racconta che, grazie ad alcune intercettazioni, i servizi segreti hanno appreso che il dottorando italiano doveva andare a una festa e lo hanno fermato”.“L'egiziano – riportano Prestipino e Colaiocco - parlava usando la prima persona plurale, come riferisce il teste, ma usando la prima persona singolare affermava di averlo colpito. Alla richiesta del nome di questo dottorando,”.Il nome dell'agente egiziano è quello di, uno dei quattro indagati.“Il– continuano i procuratori - ci fa fare un passaggio successivo e racconta che, con la barba corta.. Il teste si dice sicuro che fosse Regeni e che era accompagnato da quattro persone in abiti civili”.Poi Regeni è stato fatto salire su una Fiat 123 con targa egiziana e portato altrove.“Infine il, che ha lavorato per 15 anni nella sede della National Security al Ministrero degli Interni.. Sul corpo”.Regeni, sempre secondo il racconto del teste, “blaterava in italiano, delirava, era molto magro e steso a terra, ammanettato".Ricorda poi “gli arrossamenti dietro la schiena” e di “non averlo riconosciuto subito, ma un paio di giorni dopo aver visto le foto sui giornali”.Questa è una parte delle tante verità nascoste, certamente molto vicina alla realtà, ma tuttavia ancora parziale.e, soprattuttoLa Procura di Roma per questo motivo lascia in piedi l'originario procedimento verso ignoti, aperto il 3 febbraio 2016, “nella speranza di poter fare luce nuovi elementi o nuovi testimoni per illuminare gli avvenimenti di quei giorni”, sottolineano i pm.Del resto,. “Sono arrivate dall'Egitto solo due rogatorie con 11 quesiti, nel 2016 e nel 2017, alle quali abbiamo risposto. Noi dall'Italia abbiamo presentato quattro rogatorie con 64 quesiti e abbiamo ottenuto 25 risposte dalle autorità egiziane – sottolineano Prestipino e Colaiocco -.Grazie al lavoro della Magistratura, affiancata dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze dell'ordine,Ora l'Italia intera, accanto alla famiglia di Giulio, chiede