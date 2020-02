Omicidio Regeni, nessuna risposta dal Cairo

Nuova audizione per la Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uccisione di Giulio Regeni che oggi ha riascoltato il procuratore facente funzione di Roma, Michele Prestipino, e il sostituto procuratore Sergio Colaiocco. "Per noi – ha detto Prestipino - il punto centrale è quello della rogatoria all’Egitto con tre precise richieste: siamo ancora in attesa di risposta”.

La Procura, tra l’altro, chiede conferme alle autorità egiziane in merito alla presenza a Nairobi, nell'agosto del 2017, di uno dei cinque indagati, il maggiore Sharif, che secondo un testimone avrebbe raccontato delle "modalità del sequestro di Giulio" nel corso di un pranzo. Non sono arrivate risposte nemmeno dal Kenya, Paese che, come del resto l’Egitto, non ha una convenzione giudiziaria con l’Italia.

Il pm ha quindi parlato dell'incontro avvenuto a metà gennaio al Cairo tra il team investigativo italiano, con Sco e Ros, e quello egiziano. “C'è stato uno scambio di informazioni, funzionale a un futuro incontro tra magistrati”, ha spiegato Prestipino, “e da parte loro la richiesta di documentazione che noi abbiamo già inviato".

Colaiocco ha sottolineato come la morte del ricercatore friulano sia stata inflitta volontariamente e non sia stata una conseguenza delle torture. Non è certo, invece, che si volesse far ritrovate il suo corpo. “La strada dove è stato scoperto è costeggiata da muraglioni alti tre metri, per chilometri”, ha detto Colaiocco. “Solo il fatto che un camioncino abbia forato in quel tratto ha reso possibile individuare il cadavere, ma è stato un fatto fortuito".