Omicidio Tulissi, iniziata l’ultima udienza

Non è presente in aula Paolo Calligaris, imprenditore 49enne unico imputato per l’omicidio di Tatiana Tulissi, sua ex compagna, sull’uscio della villa dove la coppia viveva, a Manzano. La 37enne di Villanova dello Judrio era stata freddata da tre colpi di pistola nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008.

Oggi alle 9 è iniziata l’ultima udienza del processo, che si sta celebrando al Tribunale di Udine con il rito abbreviato. In programma le repliche delle parti, a cominciare dal pm Marco Panzeri che aveva chiesto 16 anni per Calligaris. Parola, poi, al legale della famiglia Tulissi, Laura Luzzato Guerrini, e, quindi, al collegio difensivo. Gli avvocati Rino Battocletti, Alessandro Gamberini e Cristina Salon avevano concluso le rispettive arringhe chiedendo l'assoluzione piena per l’imprenditore, che si è sempre professato innocente, per non aver commesso il fatto.

All'esito della discussione - che dovrebbe terminare in giornata - il giudice Andrea Odoardo Comez si ritirerà in camera di consiglio per deliberare la sentenza di primo grado che, forse, sarà emessa in giornata, a 11 anni di distanza dal delitto. Nell'aula C del Palazzo di Giustizia sono arrivati i familiari di Tatiana, la mamma Meri Conchione e i fratelli Marco e Marzia, che avevano seguito tutte le udienze del processo.